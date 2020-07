Nuevas acusaciones protagonizaron Nicole Neumann y Fabián Cubero esta semana. Es que la modelo y el deportista arrastran diferencias desde hace tiempo y el problema comenzó cuando ella le pidió a su ex y a Mica Viciconte, su pareja, que se realicen el hisopado para descartar que tuvieran COVID-19 y así evitar que contagien a sus hijas, dado que la ex participante de " Combate" está trabajando en Canal Nueve.

Por esta misma razón, debido a que Nicole también desarrolla su labor "Nosotros a la mañana", el magazine que conduce el Pollo Álvarez, le reclamó lo mismo. Con respecto a esto, en " Los Ángeles de la Mañana" contaron que el ex futbolista había realizado una denuncia penal contra Nicole. "Es la segunda, se realizó en Pacheco, en la comisaría de Talar de los Troncos, porque no le entrega a sus hijas", comenzó diciendo Andrea Taboada. "Le correspondía a Cubero tener a sus hijas para festejar el cumple de Sienna, pero la señora que trabaja en la casa de Nicole le respondió que las nenas no se iban a ir con él", remarcó la "angelita".

Por su parte, Nicole luego teorizó sobre los motivos que tiene Fabián para hacer este tipo de jugadas: "Así me hace una demanda por plata cada semana y también para bajarme la cuota alimentaria, para que yo pague el colegio y demás". Ante toda esta situación, Nicole dijo sentirse agotada. "Es doloroso que todo el tiempo estén publicando todo en la prensa y que el padre no corte más con estas situaciones. Deseo que esto se termine por el bien de mis hijas", y expresó su preocupación y bronca sobre cómo vuelven a su casa después de pasar un tiempo en el departamento de Cubero: "Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Además, mi hija de seis años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'".

La cuestión es que el propio Cubero terminó explotando en "El show del problema" y allí se mostró indignado por las declaraciones de la madre de sus hijas Indiana, Alegra y Sienna. "Una cosa es lo que dicen las nenas y otra cosa es lo que transmiten los grandes. Es muy complicado. Si pones una medida cautelar para no exponer a las nenas, no podes exponerlas permanentemente. Ahí es donde uno se indigna. Estos dichos son todos erróneos, no tienen nada que ver, ya sabemos cómo es el trato. Venimos de familias muy amorosas y eso es lo que nosotros transmitimos constantemente", sostuvo convencido en diálogo con el ciclo conducido por Nicolás Magaldi.

Y agregó: "Mica tiene un amor incondicional, nosotros estamos tranquilos y esperamos con muchas ansías el momento en el que llegan las chicas para estar con ellas. Somos muy compañeros, la pasamos muy bien, somos una familia normal. Como padre separado a uno lo que lo enamora es el trato que tiene una mujer con sus hijas".

A modo de reflexión, Neumann publicó una sensual postal en su cuenta de Instagram este sábado y lo acompañó de un mensaje que fue tomado por sus seguidores como una clara indirecta. "Allá voy de nuevo, entera o a pedazos... pero allá voy", escribió en referencia al dolor que le provoca la tormentosa relación que lleva con el padre de sus hijas.

¡Mirá el posteo hot de Nicole Neumann!