Mónica Farro tiene casi un millón de seguidores en Instagram y suele compartir desde sus rutinas de gimnasio, los platos que se prepara hasta inspiradoras frases que motivan a todos. Sin embargo, algunos "haters" denunciaron su último posteo, la red social le borró la publicación y la actriz uruguaya hizo un furioso descargo.

La actriz había publicado una imagen en blanco y negro en el que se la ve como Dios la trajo al mundo, pero con los pechos tapados. Como descripción del posteo, escribió: "Un cuerpo desnudo muestra muchas cosas, pero lo principal es confianza, amor por uno mismo, autoestima, valorarse, quererse, amarse, no tener miedo, ser capaz de sentirse único in necesidad de que alguien te lo diga".

"El amor propio es fundamental. Somos únicos y perfectos como somos", cerró.

La imagen que censuró Instagram.

Sin embargo, horas después la foto fue censurada y no se pudo ver más en su perfil. La artista especuló con que se trataría de alguna persona, que denunció la foto.

"Lamento que me bajen una foto hermosa que tenia un mensaje divino, tanto que les gusta pero siempre algún resentido denuncia no importa el mensaje. Lo escribo nuevamente... igual la ven en mi Facebook", comenzó Farro junto a una selfie haciendo "fuck you" a la cámara y dedicado a los "haters".

.

Después del descargo dedicado a las personas que denunciaron su post, la modelo volvió a publicar su reflexión para que no quedara en el olvido.