Adriana Aguirre continúa siendo una femme fatale. A sus 68 años luce una figura espléndida y la comparte a través de sus redes sociales con fotos muy sensuales. Decidida a convertirse en influencer de Instagram, la exvedette decidió redoblar la apuesta de sus posteos y comenzó a mostrar mucho más de lo esperado.

Con una imagen en la que se la ve completamente desnuda, la expareja de Ricardo García, con quien todavía convive bajo el mismo techo, posó para la cámara de su teléfono celular y desconcertó a sus seguidores.

Enseguida la publicación recolectó cientos de "likes" y halagadores comentarios. No obstante, la fotografía de Adriana duró pocas horas en las pantallas ya que por su alto contenido erótico la censuraron.

De todos modos, la mediática se muestra muy enfocada con su contenido y da por sentado que lo sucedido no la limitará. Así lo manifestó en diálogo con DiarioShow.com. "Me mandó un mensaje Instagram pidiendo que la eliminara por una cuestión de desnudo. Me parece algo ridículo porque realmente creo que hay otra cuentas que tienen desnudos. Esto era algo muy cuidado. Hay cuentas que muestran mucho más. Me están discriminando por ser una figura pública", explicó.

"Vamos a ver ahora cómo hacemos con estas fotos que tenemos para que no molesten. Encima que no me dan el tilde azul y siendo una figura emblemática de la República Argentina vienen con problemitas estos estúpidos", concluyó.