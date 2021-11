Hace unos días, empezaron los rumores de que Mica Viciconte y Fabián Cubero están esperando su primer hijo. Ambos salieron a desmentir los dichos y dijeron que estaban bien. A pesar de eso, en "MasterChef Celebrity 3" se hizo un reto de cocinar para bebés.

Todos los televidentes estaban muy expectantes a la devolución que le diera el jurado a la rubia para saber sí por fin iba a confirmar algo. Frente a esto, Santiago del Moro le preguntó si le gustaría ser mamá y ella respondió: "Sí, sí, me encantaría".

.

Luego de lo visto en el reality de cocina, el ex marido de Nicole Neumann compartió una foto en sus historias de Instagram donde siguió aumentando los rumores de un posible embarazo. En la foto se la puede ver a la ex participante de "Combate" sentada con las tres hijas de él mientras que la abrazan y el ex jugador de fútbol detrás de ellas.

Además, en la foto se puede leer que dice: "Mucho amor". Sumándole a estos, personas cercanas a la pareja habrían confirmado que están esperando un hijo y que se llamaría Lucas. Por el momento, ninguno de los dos salió a confirmar nada.

Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Todavía habrá que esperar si más adelante en "MasterChef Celebrity 3" la participante anuncia algo. Por el momento, está disfrutando de la competencia y día a día se va mejorando para sorprender al exigente jurado.