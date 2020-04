Durante la cuarentena por coronavirus, varias personalidades de la farándula argentina utilizan sus redes sociales para mantener el contacto con sus fanáticos y amigos. En su última transmisión en vivo por Instagram, Carla Peterson invitó a participar a su amiga Nancy Dupláa, las dos protagonizaron un divertido intercambio de preguntas y respuestas.

La relación de amistad entre ambas actrices se arrastra incluso desde antes de que protagonizaran " 100 días para enamorarse", junto a Juan Minujín y Luciano Castro. La química entre ellas traspasa cualquier pantalla, por eso la transmisión alcanzó picos de 3500 espectadores que se entretuvieron con su charla íntima.

.

Nancy contó que comparte la cuarentena junto a su esposo, Pablo Echarri, y sus hijos, Morena, Julián y Luca, fruto de su relación anterior con Matías Martin. "Tengo todo para pasar acá este momento dramático de la mejor manera, tengo todos los privilegios", valoró la actriz.

Su comunicación cosechó miles de reacciones de los usuarios.

Mientras que Carla comentó: "Hice el helado de chocolate que me recomendaste y está increíble. Tengo la mitad en el freezer pero me lo quiero comer todo". Su amiga le respondió: "Te dije que no había vuelta atrás".

Carla Peterson y Nancy Dupláa mantienen una amistad de varios años.

Además de recomendarse diferentes entrenamientos físicos para hacer en casa, la esposa de Echarri mencionó cuáles son las condiciones de convivencia que puso para pasar la cuarentena.

"Voy a contar una intimidad, los agarré a los cuatro y tuve una conversación para ver cómo podían colaborar con la madre en las tareas de la casa. Por suerte, todos se pusieron al frente de la situación pero es un bolonqui. Antes dejaban tenedores y servilletas por toda la casa", relató.