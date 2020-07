Con apenas 11 años, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, Muna, se convirtió en toda una revelación en las redes sociales por su gran talento musical.

A través de su cuenta de Instagram, comparte diferentes videos en los que interpreta algunas canciones de sus artistas favoritos y cautiva a todos sus seguidores con su dulce voz.

Pero no solo su carisma sorprende a cada vez más usuarios, sino que también muchos suelen destacar su enorme parecido físico con su mamá.

La última publicación de Muna Pauls Cherri.

La pequeña refleja en su rostro una gran similitud a los rasgos de la actriz y cada una de sus publicaciones se llena de comentarios de usuarios que reconocen esa cualidad. Pero en las últimas horas, la joven influencer dejó en claro cuál es su opinión sobre esos mensajes que recibe casi a diario.

Muna protagonizó un vivo de Instagram junto a su padre y entre canción y canción se animó a responder alguna de las preguntas de los espectadores. En voz alta leyo: "Te parecés a tu mamá, Muni".

Sin dudarlo ni un momento, su reacción fue contundente: "Para mí, no". Aunque no hace publicaciones con mucha frecuencia, sus posteos suelen cosechar miles de reproducciones y "me gustas" y sus admiradores esperan ansiosos su nueva interpretación.