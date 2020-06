Carla Peterson cumplió la cuarentena por coronavirus, permaneció en su casa y se limitó a respetar todos los pedidos del Estado para aplacar los contagios por coronavirus. Ahora que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permitió salir a correr, la actriz lo aprovechó.

Cuando el jefe de Gobierno porteño anunció que ya se puede salir a hacer ejercicio en horario a contraturno de 20 a 8 de la mañana, mucha gente decidió salir en plena madrugada, pero otros, como Carla, lo hicieron a las 7 am.

La actriz contó que no se considera una "runner", pero que solía sumar kilómetros durante la semana. Ahora, a más de 80 días de haber empezado el aislamiento, disfrutó mucho de sus 9 kilómetros por la ciudad.

"Runner lo que se dice runner, no soy, pero hace años que me tiro unos kilómetros semanales, pero sin hacer de esto un gran acontecimiento, hoy volvimos a correr, y el otoño tiñó los árboles y los corredores levantaban los brazos saludándose y amaneció 7 am. Que tengan una buena semana. Hoy mi es felicidad. Marito y yo madruganding. ¡Con vos le doy la vuelta al mundo corriendo! Te quiero", escribió en su Instagram.