Rodrigo De Paul le confirmó recientemetne al Pollo Álvarez que estaba separado de Camila Homs, la madre de sus dos hijos. Las versiones de distanciamiento entre ellos comenzaron a los pocos días del WandaGate, ya que el futbolista fue relacionado con la China Suárez pero él lo desminitió categóricamente.

Sin embargo, a De Paul le adjudicaron otra relación con una reconocida estrella argentina y si se confirma será un romance que dará que hablar. Estamos hablando de Tini Stoessel.

Según el programa radial "De acá en más" los habrían visto juntos en el aeropuerto de Madrid ya que él habría ido a buscarla. Se sabe que la cantante estuvo en Europa ya que compartió cosas en sus redes sociales, pero en ningún momento se sospechó que podría estar con el jugador.

El filoso "Me gusta" de la exsuegra de Rodrigo de Paul

Una bella imagen de Camila Homs en Instagram obtuvo cientos de "me gusta" y tuvo muchísimos comentarios de aliento tras su separación, pero uno llamó la atención por un particular "like" que confirmaría la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

El posteo del escándalo de Camila Homs y Tini Stoessel.

La página de chimentos "Lo Más Popu" descubrió que la madre de Homs le dio "like" a unas palabras dedicadas a su hija.

"No tenés comparación, como mamá ni como mujer. Y eso que no te conozco. Ni vale la pena saber que te perdió como pareja. Se va a arrepentir cuando se dé cuenta de la diferencia de edad con Tini. Vos le diste una familia. Algo lindo va a venir para vos, alguien que te valore mucho más", decía la usuaria. A los minutos, la madre de Camila lo reaccionó con un corazón.