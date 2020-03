Llegado de Europa hace algunos días, Martín Cirio cumple con la cuarentena en medio de la pandemia por coronavirus. Acostumbrado a abordar casi cualquier tema en sus redes, el influencer no quiso quedarse afuera y opinó sobre el fenómeno que preocupa a todo el mundo. Sin embargo, una desafortunada frase sobre las muertes que provoca esta enfermedad generó gran repudio entre los usuarios y por eso tuvo que aclarar lo que quiso decir.

Después de la gran repercusión que tuvo su último video, " La Faraona" eliminó el posteo en cuestión para frenar las duras críticas que recibió en los comentarios. "Veo las noticias y la verdad es que no está muriendo mucha gente, mueren viejos de 90 años, entonces ¿por qué tanta paranoia con esto?", bromeó sobre el COVID-19 y cientos de seguidores lo destrozaron.

A través de las historias de Instagram, el youtuber buscó explicar sus declaraciones. Respecto a su polémica afirmación, se justificó y dijo: "Ese video lo filmé cuando llegué de Europa y la situación en ese momento no estaba como está ahora. Ahora está todo como muy descontrolado, cuando yo llegué había pocos casos, o por lo menos lo que yo estaba escuchando".

Para sacarle dramatismo a la cuestión, Cirio confesó que no estaba "súper enterado" de lo que pasaba en torno a la enfermedad. "Cuando yo llegué, las noticias que se escuchaban de personas que morían eran realmente de gente mayor. Entonces por eso dije que no era que estaban muriendo todos, sino la gente grande que ya no tiene defensas", aseguró.