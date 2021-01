La ex " Chiquititas" y "Floricienta", Catalina Artusi, contó hace algunos días el drama familiar que estaba viviendo con su hijo de 10 años. La actriz denunció al padre del pequeño, el futbolista Juan Manuel Torres, de no dejarla ver al niño y ni siquiera decirle dónde estaba.

"Me lo tenía que devolver hace semanas. Estoy pasando una tortura. Hace 8 años que nos separamos y tenemos un hijo en común que es de riesgo porque tuvieron que hacerle una traqueotomía de chiquito. Cuidé a mi hijo toda la vida y me encuentro con esto. Pasó algo similar una vez, pero creí que no volvería a darse", expresó Catalina en sus redes sobre el deportista que vive en Corrientes con su actual mujer y sus otros hijos.

En la misma línea, continuó: "Lo mandé con celular y se lo sacaron. En estos dos meses y medio me cortaron la comunicación con él y solo me dejaban hablar con el nene en voz alta desde el celu del padre. Él me manifestaba que quería volver y me hablaba en código. Llegué a Corrientes y no tenía la verdadera dirección de ellos, pero los pude rastrear".

Tras su desesperada búsqueda, la artista llevó un mensaje de alivio a sus seguidoires al compartir en sus historias de Instagram una foto junto a su hijo. "De vuelta en casa con mamá. Gracias a todos", escribió luego de recibir mensajes de aliento de los usuarios.