Esta semana estalló una bomba luego de Luciana Salazar decidiera romper el silencio y referirse a su compleja relación con Martín Redrado. Al respecto, la modelo habló en "Polémica en el Bar" y aseguró que el economista se separó de su pareja por la relación que aún mantiene con ella y su hija Matilda.

"Él se separó de su ex novia por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere decir? Se lava las manos y no quiere decir la verdad. Yo jamás lo hubiese dicho porque siempre estoy del lado de la mujer, siempre. Lo tengo que contar porque es la verdad, no para lastimar a otra persona, que debe estar sufriendo”, declaró convencida.

Pero las palabras de Salazar no fueron bien recibidas por Lulú Sanguinetti, la mujer que quedó en medio de la modelo y Redrado. La empresaria recogió el guante y en su cuenta de Instagram publicó una foto de una mujer con un chaleco de fuerza y la frase “No comments” (sin comentarios).

Si bien Lulú no mencionó a Salazar, ella se dio por aludida y le respondió en su cuenta de Twitter: "¡¡¡Hermosa empatía de mujer!!! Que triste todo". En otro tuit, redobló la apuesta y disparó contra él: “Mira lo que logras @martinredrado".

Por último, compartió un contundente mensaje contra su ex: “Acá ya no pasa solo por mi. Hay una menor (Matilda) que está siendo manipulada por una persona que no puede contar la verdad. Que vaya a saber porque no puede decir públicamente que la quiere y que la ve. Más allá de lo que privadamente también haya dicho sobre mí y sus sentimientos".

Hermosa empatia de mujer!!! Que triste todo pic.twitter.com/U8mJzQdMHk — luciana salazar (@lulipop07) December 31, 2020