Es habitual que las ex parejas de Daniel Osvaldo terminen hablando mal de él y más de una de ellas aseguraron que sufrieron violencia psicológica y física. A pesar de eso, hay mujeres que apuestan al amor con el ex futbolista, como en el caso de Gianinna Maradona.

En este caso, Ana Oertlinger compartió unos tuits en donde revelaba lo que vivió durante los años que estuvieron juntos. "¿Te acordás cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordás de todos los maltratos psicológicos? ¿Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto? Agárrate. Porque ahora me cansé yo. Violento, misógino, mal padre", escribió la ex pareja del deportista.

.

Frente a los mensajes que dejó ella en la red social del pajarito, ya habían tenido una discusión pública porque él no pagaba la cuota alimentaria correspondiente. Asimismo, ella siguió escribiendo: "En 1 mes seguramente posteás fotito que es lo único que sabés hacer. CARETA. Y hay testigos de las cosas".

Asimismo, asegur que todas las personas que lo defienden es porque no lo conocen. Hace poco, Ángel de Brito también había tenido una discusión con la ex pareja de Jimena Barón. Allí lo trató de "violento y padre abandónico".

Daniel Osvaldo junto a dos de sus hijos, años atrás.

Por el momento, el músico se mantuvo en silencio y se desconoce si reaccionará de manera pública a los dichos en su contra.

¡Mirá los tuits de Ana Oertlinger contra Daniel Osvaldo!

SOS una gran MIERDA. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. NO SERVÍS PARA NADA. Y espérame, porque esta te la cobro yo. — Miss Oertlinger (@AnitaOertlinger) April 22, 2022

Te acordas cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordas de todos los maltratos psicológicos? Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto? Agárrate. Porque ahora me cansé yo. Violento, misógino, mal padre. — Miss Oertlinger (@AnitaOertlinger) April 22, 2022

El que te defiende, no te conoce. Me hartaste. Y te las voy a cobrar. — Miss Oertlinger (@AnitaOertlinger) April 22, 2022