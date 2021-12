Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini cumplieron dos años de casados. La pareja cada día se muestra más enamorada y unida, además de la llegada de Emilio que llena de alegría a la familia. Pero la nutricionista hizo un posteo en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores.

El día del aniversario, la mujer del nutricionista decidió dedicarle un tierno posteo a su marido y escribió: "Si tenés pareja y creés que es perfecto, no te cases. Si creés que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases", dice el texto que Pasquini compartió en el cuál repite en reiteradas ocasiones la frase "no te cases".

.

El objetivo del párrafo que escribió es evidenciar al amor desde otro lugar y además de expresar lo enamorada que está de su marido. "Hacelo recién cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí... Y aún así lo hacés", mencionó.

Para finalizar con su carta abierta expresó: "Gracias por elegirme, por quererme, respetarme, cuidarme, acompañarme y por darme este amor tan lindo y lo más hermoso de la vida que es Emilio" y le dedicó un tierno "te amo" en el final.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini el día de su casamiento.

Además se puede ver una galería de fotos preciosas en donde no sólo se ve a la pareja, sino también a su primer hijo juntos y la felicidad que les transmite.

¡Mirá la carta que le escribió Estefanía Pasquini a Alberto Cormillot por su aniversario!