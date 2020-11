A pesar de sus escándalos, Diego Maradona fue y seguirá siendo uno de los mayores referentes del fútbol en el mundo entero. Tras su repentina muerte por un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, millones de personas lamentaron su fallecimiento en las redes y recordaron épicos momentos de su vida.

El ídolo del fútbol falleció a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio

Uno de ellos fue un video del programa "Agrandadytos", donde Dady Brieva entrevistaba a nenes y nenas del país, les preguntaba sobre sus gustos y celebridades preferidas, y en muchos casos, sorprendía a los pequeños invitados con las figuras.

.

En el 2005, Mariano Sinito fue invitado al programa para hablar de fútbol y recibió el mejor regalo de su vida: conocer a Diego Maradona. Al darse cuenta de quién era el que estaba ingresando en el estudio, el niño, que ahora tiene 24 años, se emocionó y comenzó a llorar.

Mariano Sinito y Diego Maradona en "Agrandadytos"

“No vas a llorar como un boludo”, le dijo el conductor del programa al niño. Al ser demasiado tarde, Sinito de 9 años exclamó:“¡Estoy tocando el cielo! ¡Estoy al lado de Diego! ¡¿Qué querés?!”.

En shock por la noticia del fallecimiento del ex futbolista, el joven que abrazó al Diez en televisión manifestó su dolor en las redes: "Para los que me conocen, saben lo que significa Maradona para mí, y lo que significa para muchos. Este día empezó como uno de los más tristes de mi vida. Pero no voy a dejar que el resto sea así. A Diego lo quiero recordar feliz".

Para los que me conocen, saben lo que significa Maradona para mí, y lo que significa para muchos.



Este día empezó como uno de los más tristes de mi vida. Pero no voy a dejar que el resto sea así.



A Diego lo quiero recordar feliz. — Mariano Sinito (@SinitoMariano) November 25, 2020

¡Mirá el tierno video de Diego Maradona!