Uno de los personajes más emblemáticos que dejó la última edición de " ShowMatch" fue Nico Occhiato quien se consagró como el gran ganador del " Bailando" en 2019 tras enfrentarse en la pista con Flor Vigna.

Pero además, a lo largo del programa conducido por Marcelo Tinelli, logró notoriedad la particular pareja de los abuelos del joven campeón. El gran apoyo hacia su nieto los llevó frente a las cámaras y su carisma cautivó a toda la audiencia.

.

El fuerte vínculo entre Occhiato y sus queridos Victorio y Concepción emocionó hasta a los jurados del certamen en una de las últimas galas del show. Por eso este domingo, decidió recordar esa escena de la competencia junto a su familia para homenajerlos en el Día del Abuelo.

"Me topé con este vídeo y no puedo no subirlo, creo que es de los momentos más felices y vividos con más intensidad de mi vida y encima está grabado", destacó el presentador de 27 años en su cuenta de Instagram.

Además recordó: "Estar ahí con mis 4 abuelos, porque mi nonno Damian también estaba estoy seguro, lo sentía...". En ese sentido reconoció que jamás se imaginó "estar quebrado emocionalmente en TV, tan expuesto".

Nico Occhiato y Flor Jamín Peña, ganadores del " Bailando 2019".

"Les juro que cuando me vi en esa situación haciendo algo que no sabía hacer en el programa más visto, al lado de un referente de toda la vida y compartiendo todo eso con mis abuelos es una sensación que jamás me la voy a olvidar y por suerte quedó grabado para siempre", valoró.

Además exclamó: "La cara de ellos, verlos así de felices disfrutando conmigo de todo lo que estaba pasando, emocionándose y riéndose a la vez es impagable e inigualable espero poder vivir muchos momentos más así con ellos en mi vida, ellos son TODO".