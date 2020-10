Chau viejo

Me tocó un padre único que entendió que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niño.⁰Gracias por eso y por haberme dedicado tanto tiempo de tu estrambótica vida.

Andá tranquilo a seguir haciendo quilombo a ese lugar en el que no creo pero es una buena idea. pic.twitter.com/ecHYYysR7P