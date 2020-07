Tras una íntima y limitada despedida para Fabián Peloc, mejor conocida como La Foppy, por los protocolos dispuestos para frenar los contagios de coronavirus, su hermana Claudia le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales.

Al entierro solo pudieron asistir su mamá, Feli, su fiel amiga, Lizy Tagliani, y un amigo cercano a la familia, además de su hermana. En su última publicación, la también estilista manifestó su profundo dolor tras la pérdida de su ser querido.

.

Floppy falleció de una leucemia avanzada detectada hace más de un mes, tras recuperarse del COVID-19. "¡Qué grande mi hermano! ¡Salió adelante como un toro! Negativooo", celebró la mujer al conocer el último resultado del hisopado de la maquilladora.

Sin embargo, a dos días de su muerte escribió: "Hermano mío nunca, te juro, nunca me va a pasar ésta tristeza inmensa que siento".

La despedida de la Asociación Argentina de Actores.

Para manifestar su pena, Claudia compartió la placa homenaje que publicó la Asociación Arrgentina de Actores para dar a conocer la muerte de la entrañable figura. "No lo creo que no te voy ver más, no lo entiendo, no lo voy a poder superar. Te amo en infinito, ayudame a seguir no puedo más", expresó conmocionada.