Tras dar positivo de coronavirus, Hugo Arana falleció a los 77 años después de un accidente doméstico en el que se golpeó la cabeza y por el cual fue hospitalizado en el Sanatorio Colegiales. Varias figuras del mundo del espectáculo despidieron al humorista, entre los cuales se encuentra su hijo Juan, quien lo homenajeó con unas breves palabras.

"Chau, viejito hermoso. Te amo", escribió en las redes el hijo del actor, Juan Gonzalo, fruto de su relación con la actriz Marzenka Novak, fallecida en el 2011.

La Asociación Argentina de Actores también despidió al cómico y compartió un comunicado: "Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos".

La muerte del actor tomó por sorpresa a muchos ya que, después de participar en una entrevista radial, parecía estar recuperándose de su accidente: “Me hicieron el hisopado y apareció el virus. Pero de la manera más liviana porque no me falta el aire, no tengo dolores”.

Colegas de sus años en el cine, teatro y televisión compartieron su pesar en las redes y lo despidieron. Gastón Soffritti, quien compartió pantalla con Arana en "Vecinos en guerra", escribió: "Se fue un maestro, una de las personas con las que más aprendí trabajando en este medio y sobre todas las cosas un gran persona. Hasta siempre Hugo Arana".

Se fue un maestro, una de las personas con las que más aprendí trabajando en este medio y sobre todas las cosas un gran persona. Hasta siempre Hugo Arana ❤️ — Gaston Soffritti (@gsoffritti) October 11, 2020

Otra figura que le dedicó un mensaje fue Zulma Faiad: "AMORES..... ESTOY MUY DOLIDA POR EL FALLECIMIENTO DE MI QUERIDO Y ADMIRADO COMPAÑERO "HUGO ARANA". SU VIAJE AL INFINITO ESTARÁ ACOMPAÑADO POR MI Y TODAS/OS LOS/AS QUE LO AMAMOS".