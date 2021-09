A pesar de estar en la cima de su carrera profesional y estar atravesando un gran momento personal tras el nacimiento de su hija Jamaica, L-Gante tuvo un emocionante gesto con un fanático en su hogar de General Rodríguez.

El artista de 21 años demstró que no perdió su humildad y se volvió viral el tierno encuentro que tuvo con un joven seguidor.

Elian Ángel Valenzuela llegó a su casa en el Barrio Centenario y cuando se bajó del auto se encontró con un fan en silla de ruedas, quien lo estaba esperando. Con muy buenas vibras y una sonrisa en el rostro, el cantante de "Cumbia 420" lo saludó con mucho cariño y posaron para una fotografía juntos.

Hace tan solo unos días, L-Gante se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja, Tamara Báez. "Hasta el último momento en que nació no caía. Y, cuando nació, se me hizo un nudo en la garganta y me cayeron las lágrimas, todo de felicidad. Le canté, la hice tranquilizar un poquito… Esas cosas me llenan", expresó con felicidad en diálogo con "Cortá por Lozano".

¡Mirá el tierno gesto de L-Gante con un fanático!