Emma Demichelis, la hija de Evangelina Anderson, se convirtió en tendencia en las redes sociales después de que Camilo Echeverry reaccionara a un video de la pequeña bailando su popular canción, "Ropa Cara". Ahora, la hija de la modelo y Martín Demichelis recibió un emocionante saludo del cantante colombiano como regalo de cumpleaños.

La mediática compartió las tiernas imágenes en las que la pareja de Evaluna le dedicó unas tiernas palabras a "Abrojito" (su apodo): "Abrojito, feliz cumpleaños. Cuatro años son muchos años. Imagínate cuando tengas seis u ocho. Tengo un problema grave, quiero ser tu amigo... Muy cercano a ti. Pero no sé cuándo podemos hacer eso...".

Camilo y Emma, la hija de Evangelina Anderson, compartieron un momento especial en las redes.

"¿Cuándo nos podemos ver o darnos un abrazo? ¿Cuándo vamos a cantar y bailar juntos? A mí me daría mucha ilusión. Te ofrezco como un regalito mi amistad, pero tu me tienes que ofrecer tu amistad a cambio. ¿Qué opinás de eso? Te mando un beso gigante y me voy a tomar el atrevimiento de decirte que te quiero", manifestó el artista en un video.

Sin embargo, la emoción llegó cuando Emma escuchó las palabras de su ídolo y le contestó: "Camilo, yo te regalo mi corazón, mi amistad y mi muñeca. Y todo, todo, todo. Quiero que vengas acá, te quiero ver y jugar contigo. Te quiero un montón. Voy a ir ahí cuando se termine el coronavirus".

¡Mirá el tierno intercambio entre Camilo y la hija de Evangelina Anderson!