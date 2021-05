Santi Maratea generó una gran movida solidaria hace menos de un mes, cuando logró recaudar en apenas dos días dos millones de dólares para Emma Gammarra.

La bebé de once meses padece Atrofia Muscular Espinal (AME) y necesitaba una vacuna que tiene ese valor. Tras conseguir el dinero en tiempo récord con la ayuda de sus seguidores y un famoso anónimo que sumó 500 mil dólares, el influencer contó que el medicamento está en camino y que podrá conocer a la pequeña.

"Tengo una muy buena noticia, estoy sacado", comenzó diciendo en sus historias de Instagram. Y prosiguió: "Estoy feliz. El martes que viene Emmita recibe su medicamento, el medicamento está volando a la Argentina. El martes arranca una nueva vida para ella".

Luego, compartió que podrá conocer a Emmita, que vive con sus padres en Resistencia, Chaco: "Estoy muy emocionado porque voy a concoer a Emmita. Muero por ese momento".

Y admitió sobre un problema que tiene: "Soy de la gente que le da terror agarrar bebés y caerme o algo así. Me da miedo".

.

Pero en una última publicación tambièn habló sobre la posibilidad de arrancar con nuevas campañas solidarias: "La otra buena noticia es que me puedo encargar de otra causa, me prometí no hacerlo para cuidar mi paz mental, pero cualquiera que necesita la ayuda de D y D ya estamos de vuelta".

¡Mirá el video!