Si bien la relación entre Diego Maradona y sus hijas Dalma y Gianinna es complicada y por momentos suele haber mucha tensión, el astro del fútbol se destacó en su rol de abuelo.

Según contó la menor de las hermanas, el director técnico de Gimnasia mantuvo un vínculo muy estrecho con su hijo Benjamín, fruto de su amor con Sergio "el Kun" Agüero, en su infancia.

Por eso al ver el pequeño homenaje que el joven le dedicó al Diez no pudo evitar compartir su emoción. Horas antes de que Maradona debiera ser aislado por mantener contacto estrecho con un contagiado de coronavirus, Benjamín cambió su foto de perfil de WhatsApp por un retrato del ex jugador.

"Necesito confesar que me emocioné recién cuando lo descubrí... El amor desmedido que le dio cuando Ben era chico no se negocia", reconoció la joven en un posteo de las historias de Instagram. Además remarcó: "Porque siempre pone fotos de cantantes de trap que no juno y le pregunto cual mamiCARLA: 'Hijo ¿quién es el de tu foto de perfil?'".

También destacó que el nene "cambia sus fotos de perfil todo el tiempo" y detalló que "pasaron desde Messi hasta su propio papá".

Según la captura de pantalla al perfil, Gianinna tiene agendado a su hijo como "Chino" y agregó: "Mi hijo y su foto de perfil. Lo que se hereda... incondicional like me". Y cerró conmovida: "Hola si, yo ya me concentré y puse todo en él. No me pidan más".