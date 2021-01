El lunes a la noche, Claudia Villafañe se consagró campeona de " MasterChef Celebrity". El reality de cocina con famosos arrasó con el rating y llegó a picos de 26.5 puntos.

"La Tata", como la conocieron todos, le ganó a Analía Franchín en la gran final y se llevó el título de "MasterChef". Como el programa estaba grabado, cada finalista lo vio desde su casa acompañadas de familiares y amigos.

Claudia montó un "cine" en el jardín y abrazada a sus hijas Dalma y Gianinna, que la tiraron a la pileta, revivió el gran momento. Una vez finalizado el programa, la ex de Diego Maradona utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a todos y expresar su emoción.

"Ustedes no se imaginan lo que sentí en ese momento, todas las cosas que me pasaron por la cabeza, desde el día que decidí estar en el certamen hasta hoy! Tantos momentos compartidos, tanto aprendizaje, conocer gente maravillosa, empezando por mis compañeros (me llevo en el corazón todas nuestras risas y nuestras tristezas que fueron más leves porque armamos un grupo HERMOSO), técnicos, producción, director y control, los chicos del bar, los asistentes gastronómicos y todos ustedes que me hacen el aguante en la calle, subiendo una historia, pidiéndome una foto, un video o un mensaje!", escribió La Tata.

Luego, le dedicó unas sentidas palabras al conductor y jurados del ciclo: "Gracias @santidelmoro por acompañaros tan bien durante todo el proceso! Gracias @germanmartitegui por la devolución del ajo que tanto me hizo crecer, @dbetular por tu corrida cuando hice los cupcakes con azúcar impalpable en vez de harina, @donatodesantis por compartir una de nuestras historias de vida, @dolliirigoyen por tu receta del salmón que me hizo estar entre los mejores!".

Por último le agradeció a la productora y a su contrincante: "Gracias Boxfish por darme la oportunidad para que la gente me conozca tal cual soy! Un placer compartir la final con vos @analiafranchin ❤️".