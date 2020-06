En el marco del Día del Padre, René Pérez compartió a través de las redes sociales una profunda reflexión dedicada a su hijo, Milo, fruto de su amor con Soledad Fandiño.

El músico se encuentra en Puerto Rico en medio de la pandemia de coronavirus, mientras que el pequeño cumple la cuarentena obligatoria en Buenos Aires junto a su mamá. Por eso, el ex Calle 13 manifestó cuánto lo extraña.

.

"Extraño tanto a mi hijo que me puse a hacer este video sin dormir aún para ver si me sentía mejor, pero me siento peor", reveló en su posteo de Instagram. El clip mostraba diferentes secuencias compartidas con su pequeño y fue musicalizado con la canción "René" que lanzó el artista en febrero y fue un gran éxito entre sus fans.

En su publicación, Residente también contó: "Llevo más de tres meses sin ver a Milo pero sé que toda esta pandemia pasará. Abracen, besen, jueguen, eduquen, compartan con sus hijos. Happy Father’s Day (Feliz Día del Padre)".

Sin embargo a las pocas horas, la red social decidió levantar su posteo debido a que algunas imágenes mostraban al niño desnudo cuando era bebé. Pero el intérprete no quiso dejar de saludar a su criatura, por eso subió un video mientras mantienen una interesante conversación de padre e hijo.

El posteo de René Pérez que Instagram eliminó.

"Filosofía Mañanera con Milo. Ya que instagram borró el video que hice de Milo ayer del día de padres aparentemente por un desnudo de cuando bebé, le dejo este. Los arboles y la música", manifestó.