En las últimas horas, Cande Tinelli abrió su corazón y mostró a través de las redes sociales recordó la dura época que vivió años atrás marcada por sus trastornos alimenticios. La joven compartió una importante reflexión sobre la bulimia y la anorexia para todos sus seguidores.

A través de una historia de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli subió una foto en la que se la puede ver de perfil, con ropa deportiva y un pequeño pliegue de piel a la altura de su cintura. Minutos después volvió a publicar la misma imagen pero esta vez haciendo foco en aquella marca de su cuerpo.

.

Fue cuando reveló: "Quizás les parece una pelotudez, pero yo antes veía esto y no subía la foto". La joven artista contó: "Me deprimía, me ponía obse con la restricción de alimentos y sino vomitaba 'castigándome' por ser 'gorda'".

Al mismo tiempo reconoció que aquellos años quedaron atrás y advirtió a los usuarios: "Que IDIOTA fui en darle tanta importancia y en dedicarle tanto tiempo a algo tan tan tan poco importante".

"Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma, disfruten, coman, ríanse, amen", recomendó la pareja de Coti Sorokin para cerrar su importante mensaje.