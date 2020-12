A un día de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), More Rial compartió a través de sus redes sociales su crítica postura y manifestó fuertes mensajes en contra de la legalización de la práctica.

En 2018, cuando el proyecto fue debatido por primera vez en el Congreso, la hija de Jorge Rial ya había dejado en claro su oposición a la regulación del aborto. "No estar de acuerdo con el aborto legal no me pone a favor del aborto clandestino", dijo en su momento.

En esta oportunidad, la joven influencer también dejó ver su descontento y en una historia de Instagram, manifestó: "Ojalá los hijos nunca pidan una ley para matar a los padres no deseados".

La dura reflexión de More Rial sobre la aprobación del aborto.

Por su parte, su hermana Rocío mantiene un pensamiento diferente y sí apoya la aprobación de la ley que generó un gran debate en la sociedad. Además, horas atrás, More se sumó a una falsa campaña de afiches con mensajes en nombre de la corriente de los "pañuelos verdes", como se identifican quienes están a favor.

Los posters fueron promovidos por agrupaciones en contra de la ley de IVE para desprestigiar los argumentos del proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados y de Senadores. "Tan pelotud... que duele", aseguró.