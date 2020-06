Luego de confirmarse este viernes que Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, dio positivo en el test de coronavirus, Horacio Cirio grabó un video para expresar su preocupación por la salud de su hija Jésica Cirio y la de su nieta Chloé.

"Sentí la necesidad de hacer este video que no es para utilizar la situación y hablar, todo lo contrario. Acá esta en riesgo mi hija y mi nieta. Por intermedio de este video, porque no tengo otra manera de comunicarme con ellos, les quiero decir: 'Hija, cuidate mucho. Sé que no lo haces, sé que no están haciendo las cosas bien. Por eso paso lo que paso, tenés una nena de dos años. Cuidala mucho. Son mi sangre y los adoro'", advirtió sobre la situación de la modelo y la pequeña de 2 años.

.

Y continuó: "A pesar de las diferencias que podamos tener, no son momentos para hablar de eso. Eso cuando estemos todos bien y gozando de buena salud. Pero en este momento lo único que les puedo pedir es que se cuiden mucho, que tomes conciencia de que esto no es broma y por supuesto le deseo una pronta mejoría a tu esposo. Con toda sinceridad te lo digo".

"Fuera de todos los problemitas familiares que tenemos, este es un momento para decirles que espero que este todo bien. Les deseo de corazón que este todo bien. Nada más, hija. Era lo único que quería decirte", cerró.

Lo cierto es que la propia conductora de "La Peña de Morfi" habló a través de un mensaje grabado que compartieron este viernes a la noche en " Telefé Noticias". Allí agradeció la preocupación del canal de las pelotas y de sus seguidores.

Además, aseguró que tanto ella como su hija se encuentran bien y ya cumplen con el protocolo correspondiente, es decir, que por 14 días se someterá a aislamiento total. En un comunicado, la emisora resaltó que el ciclo saldrá con normalidad porque "activaron de inmediato el protocolo de seguridad y prevención". .