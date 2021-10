La China Suárez siempre demostró tener una buena relación con los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita ya que, más allá de compartir varios momentos juntos, son los hermanos de sus hijos con el chileno: Amancio y Magnolia.

Pero la ruptura con el actor hizo que uno de los niños tomara una drástica decisión con la actriz en las redes sociales: la dejó de seguir en Instagram.

Se trata de Bautista Vicuña, quien hace algunos días le había demostrado su buena onda a la ex de su papá al darle "like" en una foto suya en la que lucía su look frente a un espejo desde Madrid. Sin embargo, el pequeño le dio "unfollow" a la China y los usuarios lo dejaron en evidencia.

.

Bautista Vicuña dejó de seguir a la China Suárez en Instagram.

Fue el portal Chusmeteando el que lo evidenció luego de que un seguidor le alertara la noticia y, definitivamente, estaba en lo correcto. No obstante, el accionar del pequeño duró solo por algunas horas.

El pequeño sorprendió a los usuarios al dejar de seguir a la China Suárez.

Ahora, Bautista volvió a seguir a la ex de su papá y desconcertó a los usuarios. Mientras tanto, Suárez hizo caso omiso a lo sucedido. ¿Acaso Bautista se habrá equivocado?