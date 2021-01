A principios de octubre, Yeyo de Gregorio protagonizó una fuerte discusión con Nico Vázquez, su ex compañero de " Casi Ángeles", que mantuvo al joven en el centro de la polémica.

Todo comenzó cuando el marido de Gimena Accardi le dedicó un especial saludo a su colega Agustín "Cachete" Sierra durante una gala en el "Cantando 2020". "No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca 'voy a hacer que no trabajes nunca mas en ningún lado' ahí lo tenés a Cachete rompiéndola rey", disparó De Gregorio en aquel momento.

Los polémicos tuits de Yeyo de Gregorio contra Nico Vázquez.

Sus desafortunados comentarios derivaron en un gran escándalo del que opinaron otras ex figuras de " Casi Ángeles" como Daniela Aita, Rocío Igarzábal y hasta Lali Espósito. Finalmente, en las últimas horas, Cachete reveló incluso que se alejó del joven actor tras los escándalos.

"Nos distanciamos, por lo que pasó (con Nico). Después hablamos nosotros en lo personal y tuve muchas diferencias con él... Espero, el día de mañana, volver a encontrarme con él y seguir, poder aclarar otras cosas que ahora con el distanciamiento, la pandemia y el trabajo no era el momento", reveló el participante del "Cantando" en "Los Ángeles de la Mañana".

.

Pero en medio del revuelo, De Gregorio sorprendió a todos sus seguidores con una inesperada noticia sobre el rumbo de su vida. El artista anunció a través de un tuit la drástica decisión que tomó y el giro de 180 grados que se animará a dar en su vida a la brevedad.

Según contó en los próximos dos meses se mudará a España durante un tiempo para perseguir lo que definió como "un nuevo desafío". "Más que confirmado y feliz de contarles que en 60 días aprox si todo va bien, voy a estar viviendo en España por un tiempo. Estoy feliz por la oportunidad que se me dio y como siempre en mi vida, voy por un nuevo desafío. Gracias a todos los que me apoyan y están conmigo", reveló.