More Rial atraviesa una cuarentena bastante agitada tras separarse del padre de su hijo, Facundo Ambrosioni.

La joven mediática aseguró que el futbolista le fue infiel y que encontró chats que lo prueban. Además, aseguró que todavía no le pasó la cuota alimentaria y que pretende transferirle sólo 3 mil pesos por mes para la crianza de su hijo Francesco.

En uno de sus vivos de Instagram, More aseguró que no hay marcha atrás y que no hay posibilidad de reconciliación con Ambrosioni. A la hija de Jorge se la vinculó en los últimos días con el futbolista uruguayo Bryan Bentaberry, con quien tiene conversaciones a altas horas de la madrugada.

Como señal de que las cosas con Facundo no tienen arreglo, Morena tomó una drástica decisión: decidió eliminar todas las fotos con el padre de su hijo en su cuenta de Instagram. Ahora, en su perfil, sólo se ven imágenes suyas, con el pequeño o su familia.

Por su parte, Ambrosioni hizo lo mismo y no hay rastros de la mamá de Francesco en su cuenta tampoco. Los jóvenes habían tomado la misma decisión la última vez que se separaron, pero al reconciliarse volvieron a publicar las imágenes. ¿Esta vez será definitivo?