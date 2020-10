Martín Cirio, más conocido como La Faraona, se encuentra viviendo sus horas más oscuras luego de que se descubrieran una serie de tuits y posteos, publicados entre 2010 y 2017, donde bromea sobre tener encuentros sexuales con menores. Sus repudiables mensajes fueron rápidamente criticados por los usuarios y los medios de comunicación ya que hacen apología a la pedofilia.

Tras las fuertes repercusiones, el youtuber no solo recibió el repudio público, sino que también esto le trajo problemas laborales. En las últimas hora fue echado por "Latinfluence", la agencia de influencers que lo representaba. La imagen de Cirio fue retirada de su perfil de Instagram y él mismo eliminó la información de contacto con la agencia que tenía en la descripción de esa misma red social.

.

#MartínCirioPedófilo y #MurióLaFaraona fueron los dos hashtags que se instalaron en los últimos días a modo de rechazo hacia el influencer. En el extenso descargo que hizo en sus historias, se defendió y apuntó contra la red social del pajarito: "Un chiste no me convierte en pedófilo, me convierte en un pelot..., en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso. También en un contexto de Twitter, que siempre fue la cloaca de internet. Siempre se premia al más picante, al más ácido, al más políticamente incorrecto. Eso fue siempre así, pero peor era antes".

Luego de hacer su descargo, La Faraona no publicó ningún contenido más en sus redes sociales y tomó la determinante decisión de cerrar su cuenta de Twitter.