Marcelo Tinelli siempre trató de mantener un bajo perfil con respecto a lo que pasa puertas adentro de su casa. Pero desde que incursionó en Instagram y, sobre todo, con su nuevo canal de Twitch, el conductor deja entrever las situaciones que le suceden con su familia.

En este caso, mostró el cruce que tuvo con su hijo, Francisco, en plena transmisión en vivo. Mientras tomaba mate y charlaba con otra de sus hijas, Juanita, el joven apareció en cámara y le pidió si podía convidarle uno. El conductor de "ShowMatch: La Academia" se negó rotundamente, por lo que el joven le reprochó esta actitud.

El líder del clan Tinelli no tuvo más remedio que explicarle a los usuarios que lo estaban viendo el motivo de su decisión. "No le doy porque toma mate con edulcorante", expresó Marcelo a lo que Francisco le respondió: "No tomo con edulcorante, le pongo un sobre cuando arranco".

"Por eso. No te hagas el boludo, no entiendo cómo alguien puede tomar mate así", le retrucó su papá. Además, hasta involucró a su primo, Luciano "El Tirri": "No seas chanta. Tomás mate con edulcorante. Él y el Tirri, que nos está viendo desde los Estados Unidos, toman mate con edulcorante y eso no está bueno", finalizó el conductor, sin querer cambiar de postura.