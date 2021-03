Desde sus primeras veces sobre un escenario, la figura de Moría Casán dio la vuelta al mundo. Por su gran talento y su chispeante carácter, la diva ortomolecular supo cautivar admiradores a nivel internacional.

Por eso, no es novedad que a través de las redes sociales le lleguen mensajes en todos los idiomas y dedicatorias de amor desde diferentes puntos del planeta. Pero, en las últimas horas, la ex jurado del "Cantando 2020" recibió un mensaje muy especial y decidió compartirlo con todos sus fans.

Moria reveló que una nena canadiense le dedicó una adorable carta en la que la describió como su "héroe" como parte de una tarea escolar. La actriz detalló que el manuscrito se lo hizo llegar una seguidora desde Miami y compartió una foto del texto en su cuenta de Twitter.

"Gracias @Zeta_Ok por enviarme esta carta que te envió un amigo de Miami. Niña canadiense que estudia en escuela de allá a la hora de hablar de su héroe me eligió a mí por mi personalidad y mis dixits! Agradecida por tanto amor", expresó la One conmovida por el gran gesto de la pequeña.

Gracias @Zeta_Ok por enviarme esta carta que te envió un amigo de Miami, niña canadiense que estudia en escuela de allá a la hora de hablar de su héroe me eligió a mí por mi personalidad y mis dixits! Agradecida por tanto amor ��❤ pic.twitter.com/4zR5zzOHyK — Moria Casán (@Moria_Casan) March 4, 2021

Según se puede leer, la tarea constaba de escribir un texto sobre un héroe y describirlo y la nena habló sobre la exvedette. "Mi héroe es una vedette Argentina llamada Moria Casán", comienza la niña y agrega divertida: "Cuando ella se convirtió en famosa todos querían 'colgarse de sus tet...'".

Lo más insólito y adorable de la carta son las transcripciones de los clásicos latiguillos de la morocha como "If you cry, go ahead and cry", que al español sería: "Si querés llorar, llorar", y el clásico "Karate tongue", es decir, "lengua karateca". Además incluyó un tierno dibujo a mano de la diva.

La tierna carta que recibió Moria Casán de una nena de Canadá.

Leé la carta completa:

Mi héroe es una vedette argentina llamada Moria Casán. Cuando ella se convirtió en famosa, todos querían colgarse de sus tetas

Ella es una valiente y honorable mujer, pero en Argentina no la consideran de esa forma y la llaman 'lengua karateca' por decir lo que quiere sin importar qué.

"Si querés llorar, llorá", dice. Por estas y otras muchas razones, la vedette Moria siempre será mi héroe.