La pandemia del coronavirus impuso nuevos usos y costumbres en la sociedad ya que la distancia social y los protocolos son necesarios para evitar el contagio de la enfermedad. Algo que antes era común, ya sea estornudar o compartir un mate entre varios, ahora son actividades impensadas.

Esto fue lo que le sucedió a Rodolfo Barili en su paso por una farmacia. El periodista de Telefé Noticias compartió el incómodo momento en sus redes sociales por el que muchas personas dentro del local lo miraron de forma extraña.

El compañero de Cristina Pérez estornudó dentro de un local y los demás compradores lo miraron de forma extraña

"Acabo de vivir un incómodo momento en pandemia en una farmacia. Yo soy alérgico. Y me dieron ganas de estornudar. Entonces, no alcancé a salir y estornudé adentro. La gente se abría espantada, como diciendo: '¡Eh, loco! ¿Qué hacés? Hay normas: no tenés que estornudar...'. ¡Soy alérgico! ¿Qué querés que haga? ¡Estornudo!”, manifestó el conductor en su cuenta de Instagram.

Barili se disculpó por el estornudo y contó explicó que padece de alergias: “'Perdón, mala mía. ¡Qué difícil estornudar en este momento!', dije. Y ahí hubo como un: ‘Ja, ja, sí es verdad. Todo bien, todo bien’. Pero creo que no me creyeron porque, igual, se mantuvieron como a tres o cuatro metros de distancia. Ay, maldito coronavirus. ¿Cuándo te irás?”.

¡Mirá el gracioso momento de Rodolfo Barili!