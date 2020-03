La cuarentena por el coronavirus obligó a todos los argentinos a permanecer en su casas para evitar la propagación del virus. Es por eso que muchos acuden a las redes sociales para matar el tiempo.

En los últimos días, muchos famosos e influencers comenzaron a hacer transmisiones en vivo por Instagram para entretener a la gente. Marley y Florencia Peña, una de las duplas más divertidas de la farándula argentina, no quisieron quedarse afuera y decidieron hacer lo mismo. O al menos lo intentaron...

El primero que comenzó a transmitir en vivo fue el conductor, quien debía mandarle una invitación a su amiga para que se una. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo, por lo que la llamó por teléfono.

"Cerrá y volvé a abrir", le indicó Marley y ambos comenzaron a reírse sin parar. "Es el colmo nuestro", agregó Flor.

Cuando finalmente pudieron conectarse los dos, el padre de Mirko lanzó entre risas: "Parece que hay un virus dando vuelta".

"No me digas. Yo estoy por recibir 500 personas ahora, como me dijeron que estaban todos al pedo me los traje para casa", bromeó Flor.

"¿Está haciendo la cuarentena con tus hijos?", le preguntó Marley y agregó: "¿Te aprendiste los nombres?". "Lamentablemente ahora me los tuve que aprender", disparó la jurado del "Bailando".

A pesar de las risas, luego los dos dejaron en claro que se encuentran muy consternados por la situación que atraviesa el mundo entero.

¡Mirá el desopilante vivo de Marley y Flor Peña!