Zaira Nara suele mostrar su feliz vida en el Sur junto a su familia, pero en las últimas horas la modelo decidió contar que transita por un momento difícil tras la llegada de su hijo Viggo.

A través de sus redes, la conductora contó desesperada que no logra dormir ya que su bebé es muy dependiente. "Necesito de todos los foros de madres, padres y tutores... que me ayuden.... no dormimos en toda la noche".

A pesar que Zaira es partidaria del colecho, al igual que su amiga Paula Chaves, y da la teta a demanda, en sus historias expresó: "Divino el colecho, la teta, todo... recién se durmió siendo las 9 de la mañana, después de 4 cafés y 2 termos de mate".

En su momento, la hermana de Wanda había contado su experiencia con el colecho y aseguró: "A veces me pregunto si lo estoy haciendo bien o mal.... Con Mali lo hice, hoy tiene 4 años y todavía no puede dormir sola... estoy en la disyuntiva".