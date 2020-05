Mónica Gutiérrez vuelve a estar en el foco de atención en las redes sociales luego de que se hiciera viral un fragmento de una entrevista que le realizó a una vecina de Villa Itatí en su ciclo "Crónicas de la tarde".

"¿Vos estás embarazada o veo mal?", le preguntó la conductora. "No, no. Estoy gordita", le respondió la joven entre risas. "Ah, no. Porque te veía con una pancita blanco. Bueno, perdóname. Pero me preocupe porque veo muchas chicas embarazadas", se excusó Gutiérrez.

.

Para ponerle una cuota de humor al incómodo momento, la mujer le retrucó: "Hay varios que se interesan por mi pancita. Estoy gordita nomás". Para cerrar, la periodista manifestó: "Bueno, no está mal estar gordita con todos los problemitas que hay. Está muy bien, nos vamos a reír".

Sin embargo, la situación no solo despertó risas entre lo usuarios de Twitter, sino también bronca e indignación por el "poco tacto" de la comunicadora al hacer semejante comentario sin pudor.