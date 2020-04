Tamara Bella fue un éxito en redes con su adaptación de "Imagine", canción de John Lennon que ella tradujo como "Supon" para realizar un videoclip con algunas celebridades y artistas de la farándula argentina. Si bien fue criticada en redes, y tomada como objeto de burla, la actriz redobló la apuesta y ahora realizó la versión nacional del tema de The Beatles "Hey Jude", rebautizándolo como "Che vos".

La periodista tuvo la idea de hacer "Supón" como una forma de llevar un mensaje de paz en estos momentos díficiles por la pandemia que padece la humanidad. Sin embargo, muchos se rieron por la no tan acertada traducción y desafinada interpretación de algunos de sus invitados.

Entendiendo el contexto, Bella reincide con su nueva propuesta. "Decidí hacer este segundo video porque no me importan las críticas, porque el que hace, no critica. Solo hace y creá, así que creá y creetelá. Che vos, creétela. Che vos, afrontalo. Keep Calm and ‘supón’ que no hay fronteras”, dijo, con una remera que mostraba esas mismas palabras finales, para presentar la versión en español de “Hey Jude”.

En el tema participan varias de las figuras que estuvieron en la versión de “Imagine” y algunas nuevas caras. Matías Alé, Ivo Cutzarida, Mercedes Ninci, Anamá Ferreira, Gastón Ricaud, Nicolás Maiques, Daniel Campomenosi, Gastón Angrisani, Leonardo Centeno y Bruno Ragone, entre otros famosos fueron los protagonistas del video. Pero también se sumaron dos jóvenes que Tamara seleccionó a través de un casting.

“Che vos, al blues triste dale la vuelta. Che vos, afrontalo”, dijo la modelo cuando finalizaba el clip, mientras todos cantaban el famoso coro de la canción de "The Beatles", pero sumando nuevamente "Supon" al verso.

.

Extrañamente, el actor Gastón Ricaud decidió ponerse unos dientes falsos para cantar, y su parte parece más una burla, ya que no tiene que ver con los demás fragmentos.

"Esta es una iniciativa que hicieron en Estados Unidos y la quise hacer acá para mis redes, con amigos, compañeros, conocidos. Cada uno canta una frase de “Imagine”, que hoy es ‘Supón’, porque la verdad es que quedaba mejor decir 'supón’, hay varias versiones que dicen supón o suponte”, contó la creadora en una entrevista reciente cuando le preguntaron cómo fue que realizó la traducción.

Mirá el video de "Che vos"