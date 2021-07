El 23 de mayo de 2020, Noelia Marzol se convirtió en mamá por primera vez de Donatello, fruto de su relación con su novio Ramiro Arias. Desde ese entonces, la bailarina se mostró muy honesta sobre la maternidad y sobre lo importante que es para ella poder seguir trabajando y ser madre a la vez.

Es por eso que Marzol volvió al ruedo lo más rápido que pudo y hace algunos días volvió a subirse al escenario de "Sex". Además, tuvo varias apariciones televisivas junto a su hijo Doni.

Sin embargo, la bailarina tuvo que soportar repudiables comentarios luego de que se mostrara amamantando a su bebé en vivo en "Los Ángeles de la mañana". "Como buena meretriz aprovecha estar en bolas por tv escudándose que es madre que putas son !!!", escribió un usuario de Twitter y ella no tardó en responder.

"Che mil disculpas… pero voy a seguir saliendo en tv amamantando a mi bebé si lo requiere aunque me critiquen, me traten de puta exhibicionista o digan lo que fuera. Lamento mucho q esas cabecitas retorcidas no comprendan lo que ven. Deberán acostumbrarse Cara lanzando un beso", disparó.

Sin embargo, su bronca no quedó ahí, sino que además se encargó de ubicar a varios seguidores que le contestaron.

"Es raro que lo requiera cuando las notas son pautadas en horario… blanqueemos que fue adrede y no una coincidencia", le escribió un hombre. "Gracias x tu comentario. Porque al menos ahora entiendo que el problema es la ignorancia que manejan algunas personas. No sabia q a los bebés se los chipea para demandar comida en horarios. Me decís cómo se hace? Así durante la noche lo pongo en modo nocturno! Salame", le respondió irónica Noelia.