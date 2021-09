Felipe Fort es el sobrino de Eduardo e hijo de Ricardo. El adolescente no era una figura pública, pero en el último tiempo, su hermana, Martita, y él empezaron a dar entrevistas en los distintos medios para contar cómo viven su día a día y mantener vigente a su padre.

Tras la inesperada crisis entre su tío y Rocío Marengo, su prima, Maca, salió a defender a su padre y horas más tarde lo hizo él. El joven de 17 años es muy activo en las redes sociales y suele contestar todas las preguntas que le hacen sus seguidores. Una de las dudas que tuvo una persona que lo sigue fue saber su opinión sobre los dichos de su "tía" en "ShowMatch: La Academia".

Felipe Fort rompió el silencio

"¿Qué opinas de lo que dijo Rocío en ShowMatch?", fue la pregunta de su seguidor, a lo que él respondió: "Opino que se la agarró con Eduardo sin ningún sentido, solo porque no aceptó la decisión de Eduardo a la no exposición" expresó.

"Se fue un poco al pasto y la verdad no me gusta que hablen así de un familiar al que quiero mucho" continuó en el posteo. Entre paréntesis agregó: "Y detesto a la gente que habla sin saber nada de mi familia, si no tenes idea de nada, no hables!".

Este último mensaje entre paréntesis se debe a que Marengo, durante su descargo, aseguró que se lleva excelente con la familia de su novio y que todos la querían y la aceptaban. Además, ella compartió viajes con los hijos de Ricardo ya que son muy cercanos a su tío.