Aunque la separación entre Lizy Tagliani y Leo Alturria parecía una de las rupturas más amigables de la farándula argentina, las apariencias en las redes sociales engañan porque parece que hay más escándalo de lo que dejaron ver en los comunicados que publicaron hace tan solo unos días.

Con un sentido posteo en su cuenta de Instagram, la conductora de "El Precio Justo" reveló que decidieron terminar su relación junto a su novio cordobés: "Fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma, el amor mutó pero aun sigue siendo sólido".

Sin embargo, días después, Alturria habló con el periodista Juan Etchegoyen y aseguró que fue él quien decidió terminar la pareja: " Yo la dejé". Ante este picante mensaje, la actriz de 51 años se mostró sorprendida por el accionar de su ex: " No sé quién es. El Leo que yo conozco no diría algo así. Igual es verdad a primer análisis...".

Luego, el joven oriundo de Córdoba reaccionó a la propuesta subida de tono de una fanática, quien le declaró su amor de una forma graciosa: " Si te gustan estilistas, ¡acá estoy! ¡No tengo la plata de Lizy pero tengo el sentido del humor !".

Para sorpresa de todos, Leo respondió a la declaración con una furiosa acusación hacia Lizy: " No necesito la plata ni fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más".

¿Lizy Tagliani le fue infiel a Leo Alturria?

Sin perder su humor de siempre, la mejor amiga de Marley usó su cuenta de Twitter para responderle a su ex: "El amor después del amor. Yo ya escribí mi carta romántica y él me contestó... fin".