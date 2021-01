Mientras atraviesa una gran felicidad por el nacimiento de su hija, Sofía Zámolo se enfrenta a la angustia por el delicado estado de salud de su mamá, María Cristina Guerrero, que lucha contra el cáncer desde hace tiempo. La modelo escribió en sus redes una conmovedora carta sobre las diferentes sensaciones que vive.

El 6 de enero, Zámolo había mostrado una imagen de su madre en la cama, sosteniendo a su nieta California, que nació el 28 de octubre.

"¡¡¡Fuerza Ma!!! Mi reina y mi pequeña princesa. ¡¡¡Te amo tanto Má!!! Gracias por ser ejemplo de amor, bondad, humildad, generosidad. ¡¡¡Gracias por darme la vida!!! Ojalá yo sea con Cali una madre como vos fuiste y sos conmigo", había escrito junto a la foto.

Vale recordar que Guerrero se encuentra en tratamiento contra el cáncer de hígado y páncreas, y en enero su salud desmejoró mucho.

En las últimas horas, Sofía volvió a usar las redes para hablar sobre su felicidad por convertirse en madre en un tiempo tan delicado para ella.

“Hija: llegaste a mi vida para darme paz. Para llenar los momentos de ternura y pura sonrisa. Gracias y perdón por venir en un momento tan difícil. Prometo darte todo de mí para que seas una buena y linda persona por dentro que es lo que realmente vale”, escribió en una publicación junto a una tierna imagen suya con California en sus brazos.

“Espero que puedas entender el momento durísimo que me toca vivir hoy. Hago lo posible para no transmitirte mi angustia, mis miedos, mi desesperación que siento al ver a mi mamá como la veo cada día. Ojalá puedas disfrutarla mucho más. Pero eso es algo que sólo Dios decide y que uno tiene que soltar”, continuó.

Por último, cerró su carta hablando de lo que podría significar el nacimiento de la beba: “Espero estar siendo la mejor madre que te merecés. Me parte el alma pensar en lo que te toca vivir a mi lado hoy. Pero Dios y la Virgen te enviaron en este momento y ellos saben por qué. Te amo. Sos mi vida. Me das vida. Me das paz. Me das amor cada día. Gracias”.

