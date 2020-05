En la tarde del último sábado el mundo conoció la noticia de la separación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra, una de las parejas más admiradas por adolescentes en el ámbito de la música internacional. A pocos días de anunciar la ruptura, el colombiano compartió en sus redes una triste canción sobre el amor y muchos usuarios lo relacionaron a su situación sentimental.

En medio de fuertes rumores sobre una tercera en discordia que puso en jaque su noviazgo, los jóvenes artistas manifestaron con un mismo mensaje que ya no eran pareja.

"Hola, queríamos contarles que decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho", compartieron en Twitter.

Los chimentos apuntan contra Danna Paola, la actriz de "Elite", pero ella descartó todas las versiones de un vínculo amoroso con Yatra.

El cantante, que cumple con la cuarentena en Medellín, compartió en las últimas horas a través de historias de Instagram una reflexiva canción que refleja su situación tras la ruptura con la ídola pop. "Recuerdo cada promesa que estando solo me pesa, yo te juré amor eterno, pero eso ya no interesa", recitó.

"Hoy el amor ya no vale, esa palabra no pesa. Hoy cada filtro en tus fotos tapa las lágrimas. Bésandome en el cuarto de ese hotel, recuerdo tu boquita dulce como miel. Nadie me quita cada noche que en tu piel. Dejé tatuadas mis promesas de papel", cantó.

Para cerrar entonó: "Y si me pides que volvamos, volveré. Y si te quieres ir volando, volaré. Pero no pidas que te olvide, no lo haré. Yo sé que pase lo que pase, te amaré". El tema es "Locura" de Cali y El Dandee en el que el joven de 25 años sumó una colaboración.