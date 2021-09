"Bake off 2021" generó una gran expectativa desde que se anuncio la tercera temporada de reality, tras el gran éxito de la segunda parte y luego de la popularidad de "MasterChef Celebrity" y "MasterChef Celebrity 2" en la pantalla de Telefe. Y el estreno del reality, el lunes 13 de septiembre también despertó a algunos ex participantes que no perdieron la oportunidad de opinar sobre esta temporada y tirar algunos palitos a algunos de sus compañeros en el ciclo.

El lunes 13 de septiembre dio inicio la nueva temporada del concurso de pastelería que se emite por Telefe y cuenta con la presencia de con los jurados Damián Betular, Dolli Irogoyen y Pamela Villar.

El premio para el ganador será de $1.500.000 cuando finalice la temporada, que a diferencia de las anteriores ediciones, es diaria. Gino, Carlos, Emiliano, Gianlucca, Gabriel, Hernán, Facundo, María Belén, Gisela, Ana, Silvina, Ximena, María Paula y María Celeste son los cocineros que integran la carpa de "Bake Off, El Gran Pastelero" este año y en la primera semana ya se mostraron temerosos ante la presencia de los excéntricos profesionales que los evaluarán.

Pero en las redes sociales también se jugó la competencia, y entre los miles de competencia que se pudieron leer en Twitter, donde ya muchos eligieron a su favorita, la twittera Paula y al villano, el polémico Gino y su boina, también fueron de la partida algunos ex participantes del certamen.

Asi fue como Julia DeBicki, pastelera que participó de la primera edición en la que terminó ganando Gastón Salas, hizo un comentario durante el estreno del ciclo que pasó desapercibido entre tantos tuits pero puede traer cola.

.

"Chicos solo voy a decir: Al fin un Bake Off sin viejas LPM", comenzó diciendo la joven, en referencia al rango etario de los nuevos pasteleros.

Pero no terminó ahí, sino que la ahora profesional del ámbito, que trabaja bajo el mando de Damián Betular en el Palacio Duhau del Hotel Park Hyatt Buenos Aires, continuó con su crítica y recordó de mala manera a una de sus compañeras: "Sin viejas chotas como Elsa".

Elsa Cáceres compitió con Julia en aquella primera parte del ciclo y hasta llegó a la semifinal del concurso en 2018. Lo cierto es que la pica puede venir desde la eliminación de Debicki, que quedó afuera del reality en las instancias definitorias cuando Cáceres se impuso ante ella.