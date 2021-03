A través de sus redes sociales, Belu Lucius manifestó su descontento luego de que su marido, Javier Ortega Desio, fuera despedido de la Unión Argentina de Rugby ( UAR) y soltó un fuerte descargo.

El integrante de los Jaguares y la UAR llevaban desde hace un tiempo una relación muy tirante y finalmente la institución decidió desvincularlo. A raíz de ello, la ex participante de "MasterChef Celebrity" expresó: "Seis años de fidelidad a Los Pumas, 57 test con la celeste y blanca, 2 mundiales. Final del Super Rugby. Solo tu familia y tus amigos saben todo lo que pusiste a un lado y resignaste todos estos años para poder jugar en ese lugar".

"Siempre fiel a la unión y a sus proyectos. Merecías otro final. Merecías otro trato. No hay más nada para decir. Te amamos", cerró la influencer en su descargo de Instagram para defender a su marido.

Desde que Argentina perdió peso en el mundo del rugby, el organismo notificó a sus jugadores que debían buscarse un club o renegociar sus contratos, pero Ortega Desio no aceptó las nuevas condiciones y el vínculo se tensó. Por lo que la UAR decidió cesar su acuerdo antes, el cual finalizaba en diciembre del 2021.

.

Por su parte, el rugbier también demostró su malestar ante los tratos de la entidad y en un video en su perfil expresó: "He terminado una relación laboral de muchos años. Uno no está preparado para recibir este tipo de noticias y mucho menos enfrentarse a los modos en el cual se resuelven estas cuestiones. Quiero dejar una sola cosa en claro: yo del rugby no me retiré".

Además, en la descripción del clip agregó: "Enormemente agradecido por la cantidad de mensajes y llamados. Entiendo que eso significa que hice las cosas bien y eso a mi me basta para estar tranquilo y darle el ejemplo a mi familia, mis hijos. Di todo lo que pude dar, resigné todo lo que pude resignar, apoyé cada proyecto y siempre estuve del lado de todo lo que significaba ser argentino. No bastó. Gracias a todos nuevamente. El cariño es inmenso".