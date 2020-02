Con una extensa carrera en el mundo artístico, Adabel Guerrero es una de las bailarinas más reconocidas en el mundo del espectáculo. A sus 41 años, la modelo demuestra de que puede conservarse un gran físico. Según ella, la fórmula es: constancia y disciplina.

En su último publicación de Instagram, la vedette revolucionó a sus seguidores con varias postales donde resaltan sus increíbles abdominales de acero. Junto a las imágenes de alto voltaje, la morocha compartió una reflexión muy profunda.

''Juntarse con gente positiva. Me he dado cuenta en este tiempo lo importante que es juntarse con gente positiva y que contagien entusiasmo. No siempre se está en una etapa positiva. Cuando se está en una mala racha y cuesta salir, es importante estar con gente que te desbloquee y te cambie de a poco a una mentalidad positiva. Sino se forma un círculo vicioso muy difícil de salir. Si tus seres queridos o quienes te rodean también están en una etapa negativa es importante que puedas tomar un poco de distancia. Salvarse a uno mismo primero y después ayudar a los demás, si es que se quieren dejar ayudar. Siempre me acuerdo de esto en el avión cuando dicen: 'En caso de descompresión primero pongan sus propias máscaras y luego las de alguien que necesite ayuda'", comenzó a explicar la artista en su extenso descargo.

.

Y agregó: ''En la vida es igual, primero hay que empezar por uno mismo. Y, para los religiosos, Dios dice: “Ayúdate que te ayudaré!” Otro ejemplo de empezar por uno mismo y no esperar que la ayuda venga de afuera. Luego, cuando ya estás bien, es bueno contagiar buena energía y 'ayudar a otros' en sus malas rachas. ¡Todos tenemos buenas y malas rachas. ¡¡¡Aguante la gente positiva!!! 'Valiente es aquel que se levanta después de cada caída, no aquel que nunca se cae'".

Por último, alentó a sus seguidores a que se sumen a su mensaje y, además, que le cuenten cómo se sienten en los comentarios. "Dejame tu comentario abajo. Y etiqueta a alguien que necesite leer esto. ¡¡¡Los leo!!!! ¡¡¡Besos miles!!!", cerró.

