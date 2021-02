A mediados del 2020, Oscar "El Negro" González Oro armó las valijas y se mudó a Punta del Este, Uruguay, de donde es oriundo. Ya instalado en el país vecino, el conductor de Radio Rivadavia se sinceró a través de sus redes sociales y asustó a muchos con los comentarios que publicó.

El reconocido periodista se sinceró sobre su situación en las redes.

"Buen día! No tengo nada importante para publicar. Quizá lo único es contarles cómo estoy, cómo me siento. En cuanto al programa estoy contento porque es lo que quería hacer. Pero dura dos horas nada más. Me quedan 22 para vivir", comenzó en Instagram.

"Hay días que disfruto mucho y hay días que la paso muy mal. La soledad me agobia, me apabulla. Me asusta. Pero tengo que seguir pensando en mi salud. Por lo menos en mi salud física. En la mental, trabajo todos los días, con resultados diversos", manifestó con sinceridad.

"Trato de llenar esas 22 horas que son únicamente mías. Ya no soporto tanto silencio en casa. Pero en este momento, ésta es mi vida", finalizó.

Sin embargo, ante la repercusión que tuvo su descargo, el periodista quiso tranquilizar a sus seguidores y publicó un mensaje muy positivo: "Estoy bien...el día no es todo igual. Hay momentos para todo. Para estar alegre o feliz y otros para estar triste. Pero me siento bien!"

También agradeció el amor y el apoyo que recibió de su audiencia: "La cantidad de amor que recibo de ustedes me hace muy bien al alma y al corazón. Gracias!"