Alejada de los escándalos después de encabezar un debate sobre la prostitución, Jimena Barón intenta retomar con la agenda de sus presentaciones musicales y continuar con rutina cotidiana rodeada de sus seres queridos. En la mañana del lunes, la artista celebró de una manera muy divertida el cumpleaños de su hijo Morrison, una de las personas más especiales en su vida.

"No sé quién dijo que los papás les enseñamos a los hijos. Vos sos el mejor profesor que la vida me pudo dar, yo simplemente intento estar a tu altura", se interrogó la intérprete de "La Cobra" en el posteo que le dedicó a su pequeño que cumple seis años.

.

Además aseguró: "Me hacés poderosa, me hacés reír, me hacés pensar, me hacés feliz de un modo nuevo que jamás imaginé, incluso cuando uno se imagina la sensación mas hermosa". En el posteo se puede ver que Jimena preparó un desayuno especial para agasajar al cumpleañero y cómo lo sorprende con una original idea.

¡Chocolatada para el desayuno!

"Que la vida te llene de todo lo que desees, te lo mereces todo. Yo intentaré que desees fuerte y que vayas por todo lo que sueñes sea lo que sea, que sigas siendo libre, feliz, que sigas riéndote todo el tiempo. Tu mamá te admira y te ama desmesuradamente", concluyó.

Durante la mañana, madre e hijo salieron a dar un paseo en patineta y el momento también quedó retratado en la publicación de la artista. Pero lo más gracioso fue cuando quiso despertar a Momo y su plan no salió del todo bien.

El divertido paseo en skate.

Para darle los 'buenos días', la cantautora preparó una sorpresa. Como quería celebrar a lo grande, tenía preparado un tubo de papel picado para tirar en el momento en que su criatura abriera los ojos, pero no lo consiguió. El envase resultó más dificultoso de lo esperado y la lluvia de papelitos no salió en el momento preciso.

Segundos más tarde, logró abrir el paquete y la habitación se llenó de resplandor y risas por el divertido blooper que compartió en un video de Instagram.

¡Mirá el video el video de Jimena Barón en el cumpleaños de su hijo!

Daniel Osvaldo también saludó a Momo

Del amor entre Daniel Osvaldo y Jimena Barón nació Morrison seis años atrás. Si bien la pareja no funcionó, el futbolista logró mantener el vínculo con su pequeño y se muestran más unidos que nunca.

En el día de su cumpleaños, el jugador de Banfield subió a su cuenta oficial de Instagram dos especiales posteos para saludar al pequeño. Con una serie de tiernas fotos que reflejan la gran relación entre padre e hijo, el deportista escribió: "Feliz cumpleaños amor de mi vida. Mi pequeño demonio. Te amo con todo mi corazón, ¡hijo mío!" y los posteos cosecharon miles de "me gustas" y dedicatorias a Momo.