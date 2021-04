Hace casi una semana, Florencia Peña le pedía ayuda a sus seguidores al revelar que su mamá tenía programada una operación de emergencia que, tras las restricciones del Gobierno por la pandemia del coronavirus, fue cancelada.

"Mi madre debía operarse este lunes de algo bastante severo. Le acaban de bajar su cirugía, aún cuando su oncólogo la considera urgente. Así estamos Ella entiende. Lloramos juntas. Me angustia no poder ayudarla. Pero la situación es grave. El esfuerzo sólo puede ser colectivo", escribió la actriz en Twitter.

Mi madre debía operarse este lunes de algo bastante severo. Le acaban de bajar su cirugía, aún cuando su oncólogo la considera urgente. Así estamos Ella entiende. Lloramos juntas. Me angustia no poder ayudarla. Pero la situación es grave. El esfuerzo sólo puede ser colectivo. �� — Florencia Peña (@Flor_de_P) April 23, 2021

"Le pido al Sanatorio San Lucas de San Isidro que revea la situación de mi madre. Debía operarse un tumor maligno de su mama el lunes. Somos conscientes de la situación de colapso sanitario pero esto está dentro de lo urgente. Gracias", detalló nuevamente en sus redes.

Le pido al Sanatorio San Lucas de San Isidro que revea la situación de mi madre. Debía operarse un tumor maligno de su mama el lunes. Somos concientes de la situación de colapso sanitario pero esto está dentro de lo urgente. Gracias — Florencia Peña (@Flor_de_P) April 23, 2021

En el marco de la polémica en la que se vio envuelta después de contagiarse coronavirus junto a sus hijos, la conductora de "Flor de Equipo" reveló que la institución privada cambió de parecer y finalmente van a intervenir quirúrgicamente a su madre.

.

"Finalmente, el Sanatorio San Lucas comprendió la urgencia y van a operar a mi madre esta semana. Ya estábamos preparando el amparo. Agradezco mucho el amor y la ayuda de muchos médicos que se acercaron a dar una mano de corazón. Gracias infinitas Doctor Capuya", expresó la figura en Twitter.

Finalmente el Sanatorio San Lucas comprendió la urgencia y van a operar a mi madre esta semana. Ya estábamos preparando el amparo. Agradezco mucho el amor y la ayuda de muchos médicos q se acercaron a dar una mano de corazón. Gracias infinitas Doctor Capulla ❤️ @MarianaLestelle — Florencia Peña (@Flor_de_P) April 26, 2021

En diálogo con Marcela Coronel en su programa "Mientras tanto", ciclo que se emite en Mucha Radio, Peña manifestó su alegría e hizo un filoso análisis sobre la decisión: "La verdad es que las clínicas privadas leen lo que creen. En este caso leen que mi madre no es urgencia porque no se está muriendo de ese cáncer, pero lo cierto es que dentro de un mes va a ser peor, va a colapsar el sistema de salud. No es que no se opera ahora y después va a poder".