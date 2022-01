Esperanza Careri fue una de las participantes de " La Voz Argentina". Si bien no llegó a la final, es recordada por sus interpretaciones y su pelea con Jessica Amicucci. A pesar de sus conflictos dentro del reality, en está ocasión realizó una denuncia pública ya que su hermano que sufre de autismo recibió maltrato policial.

La situación sucedió en Mendoza, donde la cantante es oriunda y vive con su familia. El menor tiene autismo y tuvo una fuerte crisis al discutir con una agente de la policía, lo que desencadenó en un evento desafortunado.

"Tres móviles, dos motos y siete policías vinieron a mi casa porque mi hijo, que todos saben, tiene discapacidad mental desde su nacimiento, tuvo una crisis muy fuerte", comenzó relatando Alejandra Ferrando, mamá de Esperanza sobre la situación que tuvieron que vivir.

Este descargo fue realizado en Facebook y la cantante aprovechó la cantidad de seguidores que tiene en Instagram para poder hacerlo más viral y que la denuncia llegue a muchas más personas. Ella citó a su madre y debajo escribió: "¡¡¡Bronca!!! ¡¡¡Ojalá les vuelva toda la mier..., malas personas!!!".

"No nos merecemos una hora y media de amedrentamiento en la puerta, gritos, maltrato, cuando pedimos disculpas y en lugar de contener a Santi me debí dedicar a defenderme de los gritos de un policía y todo un operativo en ausencia de delito tipificado . NO SE LO DESEO A NADIE LO QUE PASAMOS", concluyó Ferrando, madre del niño agredido.